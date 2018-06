Torino, auto travolge due sorelle: una è morta, l’altra è grave [LE FOTO]

Le donne stavano attraversando la strada in via De Sanctis quando sono state investite da una Fiat Punto. Il conducente è risultato negativo all'alcol test

Terribile incidente stradale a Torino. Nel pomeriggio, intorno alle 15:20, una Fiat Punto che stava percorrendo strada della Pronda ha investito due sorelle dopo aver svoltato a sinistra in via De Sanctis in direzione piazza Massaua (l’incrocio è regolato da semaforo).

Le donne, italiane, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Martini: per una non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra è ricoverata in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente la squadra infortunistica del nucleo radiomobile della polizia municipale.

L’investitore, un anziano, è risultato negativo all’alcol test.