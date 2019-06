Torino, autobus investe pedone nella notte: morto 33enne

Dramma in nottata a Torino, in piazza XVIII Dicembre: un autobus GTT, della linea urbana 10, ha investito un uomo, uccidendolo.

E’ accaduto intorno alle 2 di notte: l’autobus, proveniente da via Massari e fermatosi in piazza, ha percorso una rotonda e ha investito immediatamente il pedone. La vittima, di nazionalità pakistana, è stata “agganciata” dalla ruota posteriore del bus, per poi essere trascinata sotto il mezzo. Nulla da fare: gli operatori sanitari del 118 sono arrivati tempestivamente sul posto, ma hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Continuano le indagini per verificare le cause della tragedia.