Torino, autoerotismo in strada: arrestato 36enne

L'intervento dei poliziotti del commissariato Dora Vanchiglia in prossimità di area attrezzata per bambini

Agli agenti di polizia del commissariato Dora Vanchiglia nei giorni scorsi è arrivata una segnalazione relativa a un uomo che si stava masturbando in via Carlo Ignazio Giulio, a Torino, in prossimità di un’area attrezzata per bambini.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno colto sul fatto l’uomo, con i pantaloni leggermente abbassati e ancora intento nell’operazione. Alla vista degli agenti l’uomo, un cittadino marocchino di 36 anni, ha cercato di ricomporsi.

Accompagnato in commissariato e sottoposto ad accertamenti, il 36enne oltre che irregolare sul territorio nazionale è risultato recidivo per simili comportamenti: negli ultimi mesi, infatti, si era reso responsabile due volte di reati simili. È stato arrestato per atti osceni in prossimità di luoghi abitualmente frequentati da minori.