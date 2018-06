Torino, automobilista scippato del borsello mentre cambia uno pneumatico

Scippa un automobilista mentre cambia uno pneumatico, poi si dà alla fuga ma finisce in manette anche grazie all’intervento di un passante. E’ successo in piazza Graf, a Torino.

IL FATTO.

La vittima stava cambiando la gomma alla propria auto, quando un uomo gli ha strappato il borsello prima di scappare.

L’automobilista lo ha inseguito e bloccato in piazza Carducci, ma il malvivente è riuscito a liberarsi rifilandogli una gomitata.

A questo punto è intervenuto un passante, che si è messo sulle tracce del balordo: la scena è stata notata da una pattuglia della polizia in via Nizza, all’incrocio con via Cellini. Gli agenti della squadra volante lo hanno fermato e arrestato per rapina: dietro le sbarre è finito un tunisino di 35 anni con diversi precedenti.