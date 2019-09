Avanti con Mazzarri. Lo ha detto chiaramente il presidente del Torino, Urbano Cairo, in occasione della presentazione del Festival dello Sport di Trento.

“Credo sia il momento giusto per il rinnovo” ha dichiarato il patron, che, con il primo posto in classifica dopo la delusione europea, guarda al futuro con fiducia ed entusiasmo. “Sì, ma bisogna restare con i piedi per terra”. Quindi un commento sul nuovo acquisto Simone Verdi: “Sarà un valore aggiunto”.