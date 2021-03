Torino, aveva allestito un banco dei pegni per l’acquisto della droga: 23enne in manette [FOTO]

Nel suo alloggio in via Salassa trovati 1.560 euro in contanti, sette cellulari, un tablet e un vecchio telefono

Lo hanno notato, venerdì mattina, mentre camminava lungo via Giulio Cesare, a Torino, con una valigetta in mano. Il giovane, un 23enne del Mali, ha insospettito gli agenti delle volanti che lo hanno sottoposto a controllo. Nella ventiquattrore custodiva diversi documenti personali, tra cui un passaporto, una carta prepagata e tre carte di identità, una delle quali falsificata.

Il documento, infatti, presentava sì la foto del ragazzo, ma i dati anagrafici non corrispondevano. Inoltre aveva due smartphone di ultima generazione e 230 euro in contanti. Il 23enne, al momento del controllo, ha infilato la mano nella tasca nel tentativo di nascondere della droga sfruttando la tecnica del “buco”. Aveva infatti appositamente tagliato un angolo della fodera interna della tasca dei pantaloni, così da far scivolare le dosi fino alla caviglia in caso di controlli.

I poliziotti conoscendo lo stratagemma hanno fatto cadere a terra la droga. Altri tre frammenti di crack, poi, erano nascosti all’interno di un calzino. L’uomo, sebbene in possesso di un mazzo di chiavi, si è dichiarato in un primo momento senza fissa dimora, salvo poi fornire agli agenti informazioni discordanti. I poliziotti hanno pertanto provato a usare le chiavi, riuscendo ad aprire il portone di uno stabile in via Salassa. Nella stanza del giovane sono stati trovati 1.560 euro in contanti, sette cellulari, un tablet e un telefono di vecchia generazione.

IL BANCO DEI PEGNI

I controlli effettuati hanno permesso di verificare con certezza che il tablet rinvenuto all’interno dell’alloggio era stato oggetto di pegno in cambio di droga; quindi, con molta probabilità, si può sostenere che lo siano anche gli altri telefoni rinvenuti in casa. Lo straniero creando una sorta di banco dei pegni era riuscito ad allargare la cerchia dei suoi acquirenti. Centinaia sono state le telefonate ricevute sui due cellulari durante le fasi del controllo. Il ragazzo, conosciuto sotto il nome di “Max”, con precedenti per spaccio e ricettazione, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per falsità materiale.