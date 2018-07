Torino balla con il Kappa FuturFestival

È Torino che balla. Tutto è pronto per la settima edizione del Kappa FuturFestival. L’ora “X” è fissata per sabato 7 e domenica 8 luglio al Parco Dora. La più grande manifestazione europea dedicata alla musica techno e tech-house è pronta dunque ad accendere i motori e ad alzare le casse per 24 ore di musica.

I numeri previsti sono sempre più in grande: 50mila le presenze previste, 50 gli ospiti che si muoveranno nei quattro stage, i palchi che faranno ballare fino a notte il pubblico delle discoteche e non solo. Kappa FuturFestival si avvia a diventare sempre più una kermesse mondiale.

Tra le nuove nazioni coinvolte, sono in arrivo dj dall’Honduras, Qatar e Arabia Saudita, per un totale di 81 Paesi. Insomma, una vera Onu della musica per ballare e del divertimento. Tra i nomi più attesi per l’edizione 2018 ci sono quelli della star mondiali FatBoy Slim ed Eric Prydz, due maestri della consolle acclamati a ogni latitudine. Per gli spettatori più legati alla musica dei clubs arrivano i “cavalieri della house” che rispondono ai nomi di Mr Fingers, Francois K, Joe Claussell e Danny Krivit, fino al ritmo del Motor City Drum Ensemble. Dalla Germania ecco i suoni “geometrici” di Apparat, mentre la dance tricolore è rappresentata tra gli altri da dj Ralf, maestro senza tempo. Una autentica “full immersion” per scoprire ogni possibile tendenza della nuova musica da ballare.

Non mancherà poi, come sempre, una nutrita presenza di dj donne che hanno lasciato il segno. Tra le altre i nomi sono quelli di Amelie Lens, Peggy Gou e Giorgia Angiuli che si muovono nei territori della dance con una grazia tutta femminile. Già nelle edizioni passate il Kappa FuturFestival ha ospitato maestri del ritmo come Derrick May e Stacey Pullen mentre, tra gli italiani che si sono fatti un nome grazie al festival, ci sono Marco Alicante, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Marco Faraone e altri.

A inaugurare il Kappa FuturFestival nel main stage saranno, Dj Apparat, Eric Prydz, Joseph Capriati, Kolsch, Lollino, Solomun, The Martinez Brothers e Timo Mas. KappaFuturFestival è inserito nel progetto Monica che fa parte del programma europeo di ricerca ed innovazione Horizon. La kermesse si conferma tra le manifestazioni più amiche del pubblico con una particolare attenzione alle informazioni pratiche e ai vari pacchetti di soggiorno (www.kappa futurfestival.com).