Torino, banda aggredisce donna e le ruba il cellulare: un arresto

Un arresto a Torino per aggressione e rapina nei confronti di una donna, avvenuto nella serata di domenica scorsa.

LA SEGNALAZIONE AGLI AGENTI

E’ accaduto tra le 20.30 e le 21. La sala operativa della GTT segnala alle forze dell’ordine un episodio di rapina ed uno di furto ma, non rintracciando alcun soggetto al loro arrivo, gli agenti iniziano a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L’ACCADUTO

Nel primo episodio osservano tre soggetti allontanarsi, correndo da un convoglio, inseguiti da una donna. Le seconde immagini mostrano uno dei tre scippatori del video precedente, spingere la vittima e sbatterle la testa contro la parete per poi strapparle il telefonino dalle mani e darsi alla fuga. L’uomo, un cittadino romeno di 21 anni, è stato rintracciato poco dopo. Arrestato per rapina e sanzionato in quanto inottemperante alle norme previste per il contenimento da Covid.