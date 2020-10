Torino, il bar è un ritrovo di pregiudicati: chiuso per 10 giorni

Chiuso per dieci giorni un bar frequentato da pregiudicati. E’ successo nel quartiere torinese delle Vallette: a essere colpito dal provvedimento del questore un locale in via dei Mughetti 15/A. In occasione di diversi controlli effettuati dalla polizia, già a partire dallo scorso giugno, stati identificati all’interno del bar diversi clienti con pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, in materia di stupefacenti, di armi e di immigrazione.

Dunque, il locale è stato chiuso perché – si legge in una nota della polizia – “presenta caratteristiche di pericolosità sociale” e “arreca turbamento al normale svolgimento della vita collettiva contribuendo all’incremento dei fenomeni delinquenziali nella zona”.