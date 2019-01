Torino, basta liti tra vicini per i cani: ecco il vademecum dei vigili urbani

Al via il progetto 'Con fido in te. Cani in condominio: consigli utili per una civile convivenza'

Al via, a Torino, il progetto ‘Con fido in te. Cani in condominio: consigli utili per una civile convivenza’. Si tratta dell’iniziativa proposta al Comune dall’agente Michele La Pietra del Nucleo di Prossimità della polizia municipale pensata per migliorare i rapporti fra chi in casa ha un animale e chi non ce l’ha.

Un vademecum di “raccomandazioni per il benessere del vostro amico a 4 zampe” e altrettanti “consigli per evitare disturbi eccessivi e farlo benvolere dal vicinato”. Il perché del progetto è racchiuso nelle 770 segnalazioni di cani ‘accusati’ di creare disturbo raccolte nell’ultimo anno dalla polizia municipale. In programma trenta incontri Circoscrizioni e Case del Quartiere per avere suggerimenti utili e un corso di formazione per i vigili.