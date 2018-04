Torino, beccate con il ‘kit’ per ripulire appartamenti: due donne nei guai

Fermate due giovani romene, di cui una incinta, in via Gian Domenico Cassini: erano munite di cacciaviti e lastra di plastica

Quando hanno notato la presenza della polizia, hanno accelerato il passo con la speranza di eludere i controlli. Ma gli agenti del commissariato San Secondo si sono accorti che una delle due aveva gettato un oggetto in un cassonetto della carta lungo la strada. Si trattava di un cacciavite. Che sarebbe servito per forzare la porta di un appartamento.

E’ successo in via Gian Domenico Cassini, a Torino. La polizia ha fermato e denunciato due donne di origine romene, di cui una di 24 anni in stato interessante, anch’essa in possesso di un cacciavite di lunghe dimensioni e di una lastra di plastica.

Per l’altra, di 29 anni, è emerso un rintraccio per l’esecuzione di un ordine di carcerazione. La donna dovrà scontare la pena di 9 mesi di reclusione per il medesimo reato.