Torino, beccati con la droga a Porta Nuova: due giovanissimi nei guai

Denunciato un 19enne e sanzionato un 17enne: hanno provato a nascondere la droga negli slip per eludere i controlli della polizia

Un ragazzo italiano di 19 anni è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e un altro, diciassettenne, sanzionato per possesso di droga dagli agenti della polizia ferroviaria di Torino Porta Nuova.

I giovani si aggiravano in modo sospetto nella stazione di Porta Nuova e, alla vista degli uomini in divisa, hanno cambiato repentinamente direzione, cercando di nascondere un involucro in loro possesso nei propri indumenti intimi.

Gli agenti li hanno raggiunti e sottoposti a controllo: addosso ad entrambi sono stati trovati involucri di cellophane con all’interno sostanza stupefacente. Non solo: avevano anche un bilancino di precisione, 725 euro e altri involucri contenente marijuana.

Il minorenne, sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti, è stato affidato alla madre, mentre il maggiorenne è stato denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.