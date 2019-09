Torino, beccati a rubare le ruote di un’auto in sosta: due arresti

Due cittadini rumeni di 29 e 33 anni sono stati arrestati giovedì notte per furto aggravato in corso Vinzaglio: sono stati beccati dagli agenti mentre tentavano di rubare delle ruote da un’auto in sosta.

I due, intorno alle tre di notte, si erano accovacciati vicino ad una Audi A4 e avevano smontato le due gomme anteriori. In quel momento, però, sono arrivati i poliziotti che li hanno messi in fuga. Nel luogo dove il tutto è accaduto sono stati ritrovati diversi attrezzi e l’auto in uso al 33enne che è stata sequestrata in quanto oggetto di provvedimento di confisca.