Torino, beccato con 40 chili di pane mal conservato in auto: finisce nei guai insieme al fornaio abusivo

Scoperto un forno abusivo nel quartiere San Salvario di Torino: nei guai sono finiti il titolare e anche il grossista beccato con l’auto piena di pane da piazzare.

IL FATTO.

Oggi la polizia ha fermato un uomo che trasportava in auto circa quaranta chili di pane in condizioni igieniche a dir poco precarie. La merce era stata prodotta e presa in un laboratorio abusivo gestito da un maghrebino sprovvisto di autorizzazione e di permessi sanitari.

Il forno è stato poi controllato dagli agenti della polizia municipale del comando San Salvario e dal servizio Igiene alimenti e nutrizione dell’Asl di Torino: al titolare è stata comminata una multa di 7mila euro. Denunciato il grossista per violazione delle norme sulla conservazione di prodotti alimentari e perché era sprovvisto dei titoli per la vendita. Il pane sequestrato è stato portato al canile municipale.