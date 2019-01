Il pusher, straniero, è stato anche denunciato perché trovato in possesso di un coltellino

Gli occhi elettronici del sistema di video-sorveglianza lo hanno beccato mentre vendeva droga a un ragazzo a Torino. Sono quindi entrati in azione i poliziotti che, dopo averlo inseguito, lo hanno arrestato all’incrocio tra via Berthollet e via Ormea.

In manette è finito un nigeriano di 46 anni, con precedenti a carico. Lo straniero è stato anche denunciato perché trovato in possesso di un coltellino multiuso. Multato il giovane acquirente.