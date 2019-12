Torino, Belotti si riprende il posto da titolare. E ora chi sta fuori?

E adesso il problema è diventato chi lasciar fuori. Perché là davanti stanno tutti bene, è questa la notizia positiva che ha lasciato la trasferta al Bentegodi di Verona nonostante la rimonta subita. Zaza ha confermato ciò che aveva fatto vedere contro la Fiorentina, Verdi è sempre più al centro della manovra offensiva, Berenguer si è rilanciato con un gol bellissimo e uno che gli è stato annullato per questione di centimetri.

E poi c’è Belotti, e in questo caso basta il nome per capire l’importanza del giocatore: il Gallo ha superato gli acciacchi fisici e le complicazioni avute dopo lo scontro avuto in occasione della gara contro l’Inter, lo scampolo di gara che Walter Mazzarri gli ha concesso contro gli scaligeri è servito proprio per riprendere confidenza con il campo dopo due settimane vissute in infermeria. Per la Spal si candida per tornare a guidare l’attacco del Toro, ma al posto di chi? Il tecnico di San Vincenzo ha già cominciato gli esperimenti.

IPOTESI TRIDENTE

Ha ancora metà settimana di allenamenti al Filadelfia prima di prendere una decisione definitiva sull’undici che sfiderà la Spal, eppure si va verso una direzione chiara: contro il fanalino di coda, Mazzarri potrebbe proporre il tridente. Ma quello vero e pesante, non uno adattato in stile Genova contro il Grifone con Verdi-Lukic-Berenguer in proiezione offensiva. E si partirà da due certezze: da una parte Belotti, dall’altra Verdi, a loro il tecnico proprio non vuole rinunciare.

Perché il Gallo ha la voglia di spaccare il mondo di chi è stato in tribuna per due domeniche, l’ex Napoli sta finalmente trovando condizione atletica e brillantezza tecnica per cercare davvero il primo gol dal ritorno sotto la Mole. E il terzo? I tifosi non hanno dubbi, vorrebbero Zaza, anche per vedere all’opera un tridente pesante. Eppure, Berenguer meriterebbe la conferma: a Verona è stato tra i migliori in campo, trovando anche l’ottavo gol in maglia granata. E poi garantisce maggiore equilibrio tra i reparti, rientrando anche a difendere quando la palla è degli avversari. Mazzarri ci penserà fino all’ultimo, anche perché mai come ora è diventato difficile lasciare in panchina un elemento del pacchetto offensivo del Toro.

CENA A VILLA SASSI

Tutti discorsi, questi, che almeno per qualche ora sono stati lasciati da parte. Perché come tutto il settore giovanile aveva festeggiato lunedì ieri con la grande cena per le festività natalizie a Pianezza, ieri è stato il turno della prima squadra. Staff tecnico e medico, giocatori al gran completo (ad eccezione di Iago Falque, rientrato in Spagna per completare le cure dopo l’infortunio) e il presidente del club di via Arcivescovado Urbano Cairo si sono ritrovati a cena nella cornice esclusiva di Villa Sassi, in strada Traforo del Pino, sulla strada che porta a Superga. Una serata alla quale hanno partecipato anche mogli e compagne, con Giorgia Duro, Lady Belotti, a capitanare la “squadra delle wags”. Si è parlato di calcio soltanto in occasione del brindisi al Natale e al nuovo anno: che il 2020 sia migliore di un 2019 vissuto troppo sull’ottovolante degli alti e bassi. Con l’obiettivo Europa che, nonostante le difficoltà, resta comunque concreto.

Emanuele Pastorella