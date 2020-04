Quando si è accorto della presenza degli agenti, ha accelerato la pedalata. Ma non è riuscito nell’intento di fuggire. In manette, giovedì, è finito un egiziano di 20 anni.

Avvistato su una bici in piazza Castello, è stato poi fermato in piazza San Giovanni: addosso aveva due panetti di hashish per un peso vicino ai due etti. Lo straniero, con precedenti a carico e gravato dalla misura dell’obbligo della presentazione alla P.G., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.