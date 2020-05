Dopo oltre 2 mesi, sabato 23 maggio riapre il bioparco Zoom di Torino. “Emozionati, felici ed entusiasti, non vediamo l’ora di ripartire. Contiamo anche su di voi, vinciamo solo se tutti insieme rispettiamo le misure di sicurezza” si legge sul profilo Facebook del bioparco.

La parola d’ordine è proprio sicurezza. Per questo motivo sarà obbligatoria la prenotazione scegliendo data e orario di ingresso, così come sarà obbligatorio l’uso della mascherina. E, ancora, ingressi contingentati con segnaletica per la distanza e ampi dehor e distanziamento dei tavoli per pranzare. Zoom assicurerà la sanificazione delle aree comuni e gel disinfettante nei punti strategici del parco.

Fino al 15 giugno, invece, non sarà possibile l’accesso all’Anfiteatro di Petra e la partecipazione alla dimostrazione di volo dei rapaci.