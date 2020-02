Torino, fa i bisogni nel parco delle Torri Palatine davanti a mamme e bambini: denunciato

Nella mattinata di ieri, venerdì 14 febbraio, una pattuglia in borghese del comando Porta Palazzo della polizia municipale di Torino, che, tra gli altri compiti, contrasta il malcostume dell’abbandono delle deiezioni canine, è entrata nel parco archeologico delle Torri Palatine.

Gli agenti hanno notato un uomo che, avvicinatosi alla cancellata che delimita il perimetro del parco e noncurante del passaggio delle persone, fra i quali anche mamme con bambini, si è quasi del tutto denudato e ha espletato necessità fisiologiche all’aperto.

I vigili sono intervenuti e, alla richiesta dei documenti, il fermato ha opposto resistenza, tentando di fuggire. Risultando privo di documenti, è stato accompagnato presso il comando di via Bologna 74 dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Dai successivi controlli presso l’ufficio Immigrazione della Questura, F.W., di 30 anni, è risultato richiedente asilo di origine sudanese. E’ stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per resistenza a pubblico ufficiale.