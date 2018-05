Torino, blitz a Porta Palazzo. Ma gli ambulanti scappano a gambe levate LE FOTO

Blitz della municipale al mercato di Porta Palazzo a Torino. Nel corso di un controllo mirato al contrasto dell’abusivismo, gli agenti hanno effettuato un sequestro amministrativo di circa 23 paia di scarpe con marchi contraffatti (Nike, Saucony, Hogan) posti abusivamente in vendita in via Mameli, ai margini del mercato del Balon.

I venditori di origine africana, alla vista degli Agenti, hanno abbandonato le loro merci dandosi alla fuga per sottrarsi all’identificazione.

Subito dopo questo intervento gli agenti, presso un negozio di corso Regina Margherita, hanno contravvenuto il gestore, cittadino di nazionalità cinese, per orecchini di bigiotteria privi di etichettatura riportante le indicazioni per il consumatore in riferimento al paese di origine, all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente, ai materiali impiegati, alle istruzioni ed eventuali precauzioni utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Sequestrati 2800 orecchini per un valore economico di 2800 euro e 236 confezioni di ganci per orecchini per un valore economico di 118 euro. Il venditore è stato sanzionato per 1032 euro.