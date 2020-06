Torino, blitz al campo nomadi di via Cuorgnè: 3 sequestri e 7 denunce [FOTO e VIDEO]

Per quattro delle sette persone già denunciate per abusivismo edilizio è scattata anche quella per ricettazione

Erano state realizzate su terreno agricolo, all’interno del campo nomadi di via Cuorgnè, senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo i Carabinieri del Comando Proivinciale di Torino, in collaborazione col l’Ufficio Tecnico comunale, hanno posto sotto sequestro le 3 abitazioni e denunciato 7 persone.

REFURTIVA DA MILLE EURO

Dalla successiva perquisizione, è stata rinvenuta una refurtiva del valore complessivo di 1000 euro riferita a una serie di furti avvenuti nei giorni scorsi ai danni di un noto supermercato di Volpiano. Così, per quattro delle sette persone già denunciate per abusivismo edilizio, è scattata anche la denuncia per ricettazione.