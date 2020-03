Torino, blitz anti-spaccio straordinario in Barriera Milano: tre arresti

Tre arresti sabato sera a Torino, Barriera Milano, in un blitz straordinario di agenti di Polizia e unità cinofila a prevenire spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

IL FATTO

Controllata una sala scommesse, dove uno dei presenti, giovane di origini maliane, occultava negli slip 6 ovuli di crack. Allo stesso tempo un suo connazionale, irregolare sul territorio nazionale, tentava di eludere i controlli degli agenti, senza riuscirci: era in possesso di dosi di crack e cocaina. I poliziotti hanno anche controllato la sua abitazione, trovando in casa un terzo cittadino maliano, che nascondeva dosi di cocaina, quasi 1000 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. Per i tre sono scattate le manette e una denuncia per false dichiarazioni sull’identità personale.