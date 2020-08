Torino, blitz della municipale contro i “black taxi”: multati 11 abusivi, confiscato un furgone

La polizia municipale di Torino ha multato 11 tassisti abusivi nel’area di Porta Palazzo. I “civich” sono intervenuti ieri sull’esedra nord di piazza della Repubblica e sul controviale nord di corso Regina Margherita. Qui è scattato il controllo nei confronti di undici veicoli – i cosiddetti “Black Taxi” – di proprietà di cittadini di nazionalità africana, tutti regolari sul territorio nazionale.

CIVICH CONFISCANO UN FURGONE

Si tratta di vetture che, nei mesi scorsi, erano stati sottoposti a monitoraggio e accertamenti, che hanno confermato l’utilizzo improprio del mezzo per il trasporto di persone. Uno degli undici veicoli, un furgone bianco – utilizzato sia come taxi abusivo, sia per il trasporto di merci – è stato confiscato.

PASSA COL ROSSO: RITIRATA LA PATENTE

Al proprietario è stata ritirata la patente per aver superato un incrocio col semaforo rosso nel tentativo di fuggire al controllo dei vigili urbani.