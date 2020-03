Torino, blitz della municipale in piazza don Albera: sequestrati 76 scatoloni di mimose per la festa della donna [LE FOTO]

Massima attenzione della polizia municipale di Torino nei confronti dei venditori abusivi di mimose, nell’imminenza della festa della donna. Gli agenti del comando Porta Palazzo sono intervenuti in piazza don Albera e qui hanno scovato e sequestrato 76 scatoloni pieni di mimose.

MAXI MULTA PER L’ABUSIVO

La merce era custodita in un furgone lì parcheggiato, utilizzato da un cittadino di nazionalità marocchina come base d’appoggio per rifornire gli ambulanti che gravitavano in zona. Insieme al sequestro amministrativo della merce, l’uomo si è vista comminare anche una multa di oltre 5mila euro.