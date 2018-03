Torino, blitz della municipale: slot machine sequestrate e maximulta per il proprietario

La scoperta in un bar di via Lanzo a Torino

Slot machine sequestrate e maximulta per il titolare. E’ successo a Torino dove gli agenti della polizia municipale hanno controllato un bar in via Lanzo. Nel corso dell’ispezione, i vigili hanno riscontrato la presenza, all’interno del locale, di 6 slot-machine che non rispettavano i limiti imposti dalla normativa regionale che prevede il divieto di installazione delle “macchinette” ad una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili come, ad esempio, scuole, chiese o istituti di credito.

MULTA PER IL TITOLARE E MACCHINETTE SEQUESTRATE

Da qui l’intervento della municipale. Al gestore dell’esercizio commerciale, di nazionalità italiana, sono state comminate sanzioni per un totale di 12mila euro. Gli apparecchi videogioco sono stati posti sotto sequestro amministrativo.