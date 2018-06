Operazione della polizia, che, questa mattina, ha sgomberato i locali dell’ex bocciofila di via dei Gladioli 11, di proprietà del Comune di Torino, occupati dal comitato popolare Vallette-Lucento.

Al momento del blitz, all’interno c’erano sette persone, indagate in stato di libertà per invasione di edificio. In sei sono stati anche sottoposti a indagine per resistenza a pubblico ufficiale.