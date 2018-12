Torino, blitz nella casa del pusher: trovati crack e marijuana

Quarantenne italiano con numerosi precedenti in manette

Spacciatore in manette a Torino. Gli agenti del commissariato Centro hanno fermato un uomo all’altezza di corso Regina Margherita: aveva con sé 60 grammi di crack suddivisi in dosi e 90 di marijuana. Avendo numerosi precedenti, è stata effettuata una perquisizione nel suo appartamento.

Lì i poliziotti hanno trovato e sequestrato altri 23 grammi di hashish e un centinaio di bustine trasparenti, utilizzare per confezionare la droga. Inoltre, è stata rinvenuta anche una cartuccia inesplosa calibro 38. L’uomo, un quarantenne italiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni.