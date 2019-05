Il Torino a Bormio per il settimo anno di fila

Granata nella località valtellinese dal 13 al 27 luglio: in programma tre amichevoli e la presentazione della rosa

Presto offerte per i tifosi che seguiranno la squadra durante il ritiro

Per il settimo consecutivo il Torino svolgerà la preparazione precampionato a Bormio. La squadra granata, come riporta il sito ufficiale del club, “dopo un paio di giorni di preritiro e test al Filadelfia, raggiungerà la località valtellinese il 13 luglio e vi rimarrà fino al 27. Durante il periodo di ritiro, nel quale il tecnico Walter Mazzarri getterà le basi per la stagione 2019-’20 con un intenso programma di allenamenti atletici e tecnico-tattici, verranno disputate anche tre amichevoli e avrà luogo la tradizionale presentazione della squadra ai media e ai tifosi”.

In arrivo pacchetti ad hoc e offerte vantaggiose per i tifosi che vorranno seguire la squadra durante il ritiro.