Torino, botte alla compagna che gli nasconde la droga: arrestato dalla polizia

Maltrattamenti in famiglia in un condominio del centro: 30enne col vizio dell'alcol finisce in manette

Violenze in casa e anche in pubblico

Venerdì sera, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un condominio del centro di Torino per la segnalazione di una lite in famiglia. Al loro arrivo i poliziotti hanno sentito urla provenire dall’abitazione e, quando la porta dell’alloggio si è aperta, agli occhi degli agenti si è presentata una donna in lacrime che ha raccontato loro di essere stata insultata e aggredita dal compagno.

La casa era a soqquadro, con oggetti rotti sul pavimento e mobilio danneggiato. Il tutto era iniziato quando l’uomo, un cittadino marocchino di 30 anni, rincasando aveva accusato la donna di avergli nascosto dello stupefacente. L’aggressione era terminata solo quando aveva trovato la droga.

Dai racconti, gli agenti hanno poi appurato che l’episodio in questione non era isolato: insulti e aggressioni andavano avanti da tempo. In una circostanza, in passato, la donna era stata malmenata dal compagno in un parco pubblico dopo che aveva chiesto spiegazioni sul denaro, risparmiato per un futuro matrimonio e speso dal compagno.

Lo straniero, inoltre, spesso si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol e non accettando il lavoro della donna, l’aveva più volte minacciata di andare sul suo posto di lavoro per farla licenziare. Tutto questo aveva portato la donna a uno stato di esasperazione temendo alche per la sua incolumità, viste le percosse ricevute nel tempo.

Alla luce dei fatti, il cittadino marocchino è stato arrestato per maltrattamenti e sanzionato amministrativamente per lo stupefacente trovato in suo possesso.