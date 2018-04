Torino, botte e lancio di bottiglie di vetro: 5 arresti per rissa a San Salvario

Cinque cittadini nigeriani di età compresa tra i 23 e i 19 anni sono stati arrestati per rissa aggravata dagli agenti della Squadra Volante nel quartiere San Salvario.

Intorno alle 9.30 del mattino, era stata segnalata alla Polizia una rissa in via Berthollet, gli agenti della Squadra volante giunti in zona hanno subito notato vari cittadini stranieri, che si stavano spintonando

Alla vista dei poliziotti il gruppo si è diviso in due parti. Gli agenti sono riusciti a fermare cinque persone, tre appartenenti a un gruppo e due a l’altro.

Per motivi ancora in fase di accertamento: da urla e spintoni si era arrivati a pugni e al lancio di bottiglie prelevate dai cassonetti dell’immondizia.

A seguito dell’intervento, uno dei cittadini stranieri fermati è stato anche denunciato in stato di libertà per il furto di un cellulare appartenente a un suo connazionale coinvolto nella rissa.