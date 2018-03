Torino, busta sospetta in ufficio. Quarantena terminata dopo oltre sette ore

A dare l'allarme un lavoratore della Sara Assicurazioni, sita in corso Principe Eugenio

Attimi di tensione all’agenzia della Sara Assicurazione, sita in corso Principe Eugenio 1 a Torino. All’interno della sede è arrivata una busta sospetta, che ha allertato dipendente.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco , con il nucleo Nbcr (chimico-batteriologico).

La busta sospetta è stata poi affidata all’Istituto Zooprofilattico di Torino per i dovuti accertamenti e per verificare che non si tratti di antrace.

Da oltre sette ore i dipendenti sono in quarantena, in attesa che arrivino i risultati.

I RISULTATI. Le analisi di biologia molecolare hanno escluso la presenza dei quattro agenti di bioterrorismo riconosciuti a livello internazionale: antrace, peste, tularemia e brucellosi.

I dipendenti hanno quindi potuto lasciare gli uffici, dopo oltre sette ore di quarantena.