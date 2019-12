Torino, butta a terra una ragazza per rubarle il telefonino: arrestato dai vigili

Aveva appena scippato una ragazza, buttandola a terra, ma l’episodio non è sfuggito ad alcuni agenti della polizia municipale, che sono subito intervenuti e sono riusciti a bloccare il ladro all’interno della stazione Porta Nuova e ad accompagnarlo presso il comando di via Bologna 74.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 22.30, in via Galliari all’angolo con via Saluzzo. Autore del furto un 24enne di nazionalità marocchina, arrestato per rapina e successivamente trasferito presso i locali di un ufficio della polizia. Sarà giudicato per direttissima.

La ragazza vittima della rapina è stata assistita dagli stessi agenti di polizia municipale, non è in cattive condizioni di salute. Le è stato restituito il telefonino, oggetto del furto e recuperato dai vigili.