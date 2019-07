Torino, è caccia ai pusher: sei arresti in pochi giorni [LE FOTO]

Sei arresti, 53 dosi di stupefacenti e oltre 4mila euro in contanti sequestrati: questo il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato in questi giorni, nella continua lotta allo spaccio di droga a Torino e dintorni.

ARRESTATO 19ENNE IN PIAZZA CAIO MARIO

Il primo arresto riguarda un 19enne della Mauritania, arrestato in un bar di piazza Caio Mario lo scorso lunedì, dove i poliziotti erano entrati per un controllo di routine. Il giovane, alla vista degli agenti, ha provato a dileguarsi tra i tavoli del locale, ma non è riuscito ad evitarli. A questo punto ha presentato un documento falso, prima spacciandolo per suo e poi dichiarando di averlo trovato a terra: gli operatori si sono insospettiti e hanno ispezionato il materiale in possesso del 19enne, trovando 2 cellulari, 1100 euro in banconote e, soprattutto, 22 involucri di cocaina nascosti nelle scarpe. Lo straniero era inoltre irregolare su territorio nazionale e senza fissa dimora ed è stato immediatamente ammanettato.

UN ARRESTO IN VIA CREVACUORE E DUE IN BARRIERA DI MILANO

Nel pomeriggio di sabato, invece, altri tre arresti: il primo riguarda un 31enne, fermato in via Crevacuore. L’uomo, gabonese, alla vista degli agenti ha tentato di ingoiare stupefacente: alla vista della scena i poliziotti sono immediatamente intervenuti, cercando di fermare il pusher, che però ha reagito con calci e pugni. Aveva con sé, inoltre, 175 euro e 2 cellulari ed era anch’esso irregolare su territorio italiano: immediato l’ordine del Questore di lasciare la nazione.

Nel quartiere Barriera Milano, invece, altri due arresti nel giro di due ore: fermati un 27enne maliano e un 32enne senegalese, che attendevano i clienti nei pressi delle intersezioni stradali, per consegnare loro stupefacente che prelevavano dalla bocca. Entrambi altrettanto irregolari, erano in possesso di oltre 300 euro e due dosi di crack a testa.

ARRESTATO 43ENNE: IN APPARTAMENTO CRACK E DENARO

L’ultimo caso riguarda un 43enne della Burkina Faso: un’attività investigativa ha consentito di rinvenire dall’appartamento dellì’uomo, in via Quarto dei Mille, 28 dosi di crack e 2650 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze.

In giornata è stato inoltre fermato un 29enne nigeriano, che cedeva stupefacente in cambio di denaro: aveva con sé un ovulo di cocaina e 70 euro in contanti.