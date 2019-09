Torino a caccia del riscatto contro il Milan, Mazzarri: “Vedrete una squadra arrabbiata”

Il tecnico granata sprona i suoi dopo due sconfitte consecutive in campionato

Due sconfitte da cancellare. Subito. Per riprendere la marcia e tornare a pensare in grande. Il Torino è atteso all’esame Milan (giovedì 26 settembre, ore 21), gara assolutamente da non sottovalutare nonostante il complicato avvio di stagione dei rossoneri.

“E’ una squadra di qualità, con grandi giocatori” spiega Walter Mazzarri nella conferenza della vigilia. “Mi aspetto che la squadra risponda bene, che scenda in campo anche un po’ arrabbiata – riporta il sito ufficiale del club granata (torinofc.it) -. A Genova ci è mancato l’ultimo passaggio, abbiamo il vizio di voler entrare in porta con il pallone. Noi dobbiamo migliorare questo aspetto. Dobbiamo tirare di più anche da fuori. Fino alla trequarti campo abbiamo girato bene il pallone”.

Sull’umore della squadra aggiunge: “Spero sentano quello dell’allenatore. Se sarà così domani sarà difficile batterla. Spero che domani dimostrino quanto valgono”.