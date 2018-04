Torino, cade sotto treno a Porta Susa. Morta ragazzina di 15 anni LE FOTO

Incidente in mattinata alla stazione di Torino Porta Susa. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere caduta tra i binari, investita da un treno regionale che sopraggiungeva in quel momento. Rimasta incastrata sotto il convoglio, è stata estratta viva dai vigili del fuoco ma in gravi condizioni, per poi spirare dopo pochi minuti nonostante i disperati tentativi dei sanitari del 118.

L’episodio si è verificato in prossimità del binario 4. Tempestivo ma inutile l’intervento degli stessi vigili del fuoco, coadiuvati da agenti della polizia ferroviaria. In base alle prime testimonianze, sembra che nessuno abbia spinto la ragazza oppure ne abbia provocato la caduta.

Il binario 4 al momento è stato chiuso, mentre i viaggiatori del treno coinvolto nell’incidente hanno proseguito il viaggio su altri convogli. Non sono segnalati al momento altri disagi alla circolazione ferroviaria.