Non ci sono feriti. Chiusa la strada mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza

Paura, ieri sera, in via Marsigli, a Torino, dove da un palazzo sono caduti calcinacci. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che in via precauzionale hanno evacuato lo stabile di otto piani.

Per fortuna, il cedimento non ha causato feriti. Chiusa anche parte della strada, mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza e si cercano di capire i motivi che hanno portato al distacco dei calcinacci.