Torino. Caffè e brioche in zona rossa: chiuso bar di piazza Madama Cristina

Il locale, che accoglieva clienti seduti ai tavolini, è stato sospeso per 5 giorni per violazione delle norme anti-Covid

Del tutto incuranti delle disposizioni previste dalla zona rossa, tre persone si sono dedicate una colazione alla “vecchia maniera” presso un bar in piazza Madama Cristina, a Torino.

In due erano seduti fuori al locale, ai tavolini, che sorseggiavano il caffè. Il terzo, all’interno, si concedeva una brioche con la quale accompagnava la lettura di un giornale. Sorpresi da una pattuglia del commissariato Barriera Nizza, il bar è stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni per violazione delle normative anti-Covid.