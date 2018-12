Torino, calci e morsi alla moglie sotto gli occhi della figlia piccola: arrestato marito violento

Da Torino arriva un altro triste caso di violenza sulle donne. Un italiano di 26 anni ha picchiato la moglie di 25 anni, prendendola a calci e mordendole al braccio, tanto da procurarle ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

La vittima è riuscita a chiamare la madre per chiedere aiuto e a fuggire di casa con in braccio la figlia neonata di venti mesi. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, la giovane ha denunciato di aver subito mesi di violenze quotidiane, anche davanti alla piccola. Il compagno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.