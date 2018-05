Torino, camion di ultras bianconeri contro i cavi del tram: 6 feriti, 2 sono gravi

L'incidente è avvenuto in corso Grosseto, all'angolo con via Chiesa della Salute. Due sostenitori della Juve sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco

Brutto incidente, nel pomeriggio, per alcuni tifosi della Juventus a bordo di un camion agghindato a festa.

Dopo aver seguito la partita allo stadio, i sostenitori bianconeri del gruppo ultras “Tradizione” stavano raggiungendo il centro di Torino, cercando di seguire il bus della Juve, con l’intento di partecipare alle celebrazioni per il settimo scudetto consecutivo. All’improvviso, però, il tir è rimasto incastrato nei cavi elettrici del tram (in quel momento senza elettricità, staccata da Gtt in via precauzionale).

L’incidente è avvenuto in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. Sei passeggeri sono rimasti feriti e due, un torinese di 38 anni e un irlandese di 63, sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco. Da quanto si apprende, uno ha riportato un trauma cranico commotivo, mentre l’altro, un trauma al collo.

Altri due tifosi sono tenuti sotto osservazione all’ospedale Maria Vittoria. Nessuno rischierebbe la vita.