Torino, caos e botte al supermarket: denunciati un minorenne e un commesso

Quanto successo, lunedì pomeriggio, in un supermercato di piazza Campanella, nel quartiere Parella di Torino, ha dell’incredibile. La scena è questa: quando gli agenti del commissariato San Donato arrivano sul posto, trovano il commesso del negozio per terra, dietro la cassa, con una ferita alla testa. Ma ci sono anche i genitori di un ragazzino che raccontano come il figlio sia stato aggredito proprio da quel dipendente.

SPRANGA E MONOPATTINO

Gli agenti fanno luce sulla vicenda e appurano che alcuni minori si aggiravano tra i corridoi nel market dando non poco fastidio. Il commesso, allora, li ha prima invitati a uscire per poi minacciarli con una spranga.

Ma ha ottenuto l’effetto opposto. Già, perché pochi minuti dopo sono tornati: addirittura un ragazzino a bordo di un monopattino con cui vagava tra gli scaffali.

A questo punto il dipendente ha brandito nuovamente la spranga e, dopo aver allontanato il gruppo, ha chiuso la porta del negozio, ignaro, però, che all’interno era rimasto il minore a bordo del monopattino che lo ha aggredito alle spalle. Tra i due è nata una colluttazione, proseguita fino a che il ragazzino non è uscito dal negozio per far ritorno a casa e raccontare tutto ai familiari.

L’INTERVENTO DEI FAMILIARI

Sul posto è arrivato il fratello maggiore del ragazzo che a sua volta ha aggredito sia il dipendente che il titolare le market, che nel frattempo aveva fatto rientro presso l’attività. Poco dopo è sopraggiunto anche il padre del minore che ha aggredito il titolare del negozio.

I due protagonisti della colluttazione, il minore e il dipendente del minimarket, sono stati trasportati in ospedale in codice verde e denunciati in stato di libertà, il minore per lesioni personali e l’addetto del negozio per lesioni e minacce aggravate.