Torino, capo di banda di topi d’appartamento arrestato dai carabinieri

Per gli investigatori era capo e promotore di una banda criminale specializzata in furti in appartamento, responsabile di almeno 85 colpi in abitazioni situate tra Torino, Savona, Alessandria, Cuneo e Pavia, compiuti tra il 2015 e il 2017.

Un cittadino georgiano di 44 anni, già ricercato perché destinatario di un decreto di fermo in quanto indiziato di un delitto, è stato arrestato dai carabinieri a Roma in via Conversano, nel quartiere del Quarticciolo.

Il boss della banda di criminali dell’Est Europa, già da tempo al centro di un’indagine dei carabinieri della compagnia di Chivasso, è ritenuto appartenente al clan Kutaisi, una delle organizzazioni malavitose più violente ed efferate della mafia georgiana, ormai ben radicata in Piemonte.