Da Torino a Capo Nord con tre Fiat 127: «Prossima tappa? Il rally in Mongolia»

Da Torino a Capo Nord… e ritorno. Ce l’hanno fatta i cinque amici torinesi che a fine luglio erano partiti alla conquista del punto più estremo dell’Europa alla guida di tre Fiat 127. Ieri mattina hanno fatto ritorno sotto la Mole, festeggiati da amici e parenti. Gianmaria Racca, titolare di una carrozzeria, Carlo Esposito, venditore d’auto, Tiziano Boccaforno, pizzaiolo, Simon Visconti, tatuatore, e Lorenzo Mao, manager.

Cinque amici che, una sera al bar mentre prendevano l’aperitivo, avevano avuto la pazza idea. Partire da Torino e spingersi fino a Capo Nord, in Norvegia. In auto sì, ma non con una qualsiasi. Con tre Fiat 127 datate 1973, 1979 e 1980 e comprate a 1000 euro l’una. «Perché la 127? Volevamo una vettura italiana d’epoca che, probabilmente, non saremmo riusciti a portare a destinazione. Diciamo che ci piace un po’ complicarci la vita», racconta in modo scherzoso, ma neanche troppo, Gianmaria.

In effetti, avventurarsi fino all’estremità dell’Europa guidando macchine non più di primo pelo era tutt’altro che una passeggiata di salute. Novemila chilometri, 400-500 al giorno la percorrenza media attraverso Svizzera, Austria, Germania, le repubbliche baltiche e la Finlandia, prima di arrivare alla meta. Evitando però Repubblica Ceca e Svezia «perché – spiega Lorenzo – causa Covid 19 la Norvegia vieta l’ingresso a chi arriva da questi due stati».

Come nella più classica delle avventure on the road, la notte i cinque giovani la passavano dove capitava. Un po’ negli ostelli o in qualche albergo, ma anche in tenda. Non sono mancati gli incontri “ravvicinati”, ad esempio con le renne in mezzo alla strada. Tutto documentato sulla pagina Facebook “Insane road trip”, creata apposta per il tour. Ogni tanto, le 127 finivano in posti che parevano dimenticati, dove persino Google Maps non poteva essere d’aiuto e allora per fortuna che un ristoratore dal cuore d’oro riapriva il locale a notte fonda per rifocillare i nostri eroi.

Ironia della sorte, le auto hanno retto nei posti più inospitali ma una di loro, la più vecchia, si è arresa a 600 chilometri da casa. «Il motore ci ha abbandonati a Nancy – dice Lorenzo -, e così abbiamo trainato la macchina con un gancio fino a Torino». Cose che capitano se, una sera al bar, decidi di conquistare il Nord Europa con un’utilitaria ultraquarantenne. Ieri i cinque amici sono tornati a casa ma non lasciano, anzi raddoppiano. Prossima tappa, il Mongol Rally, trentamila chilometri tra andata e ritorno viaggiando per l’Europa e mezza Asia fino alla Mongolia. Chissà se lo rifaranno con la 127.