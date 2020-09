Torino, carne mal conservata e in negozio con la mascherina messa male: scatta la maxi-multa

Oltre 7.000 euro di sanzioni a un commerciante di corso Rosselli. Multati anche un esercente di via Monfalcone e un cliente: non indossavano la mascherina

Oltre 8.200 euro di sanzioni sono state elevate nell’ambito dei controlli straordinari effettuati ieri dal commissariato San Secondo di Torino, con l’ausilio dei collegi del Reparto Prevenzione Crimine e di una unità cinofila. Un commerciante di corso Rosselli 86 ha avuto una multa di 400 euro in quanto indossava la mascherina al di sotto di naso e bocca, durante la preparazione degli alimenti e dinanzi ai clienti.

Durante l’ispezione dei locali, i poliziotti hanno accertato la presenza di un congelatore privo del termometro frontale, al cui interno c’erano 10 chili di carne in pessime condizioni di conservazione, senza alcuna etichetta relativa alla data di confezionamento, alla sua scadenza ed alla provenienza. Inoltre, è stata riscontrata l’omissione del cartello informativo che indicava la presenza di un sistema di videosorveglianza. All’esercente sono stati comminati oltre 7.000 euro di sanzioni amministrative.

Altri 800 euro di sanzioni sono stati elevati al titolare di un locale in via Monfalcone e un cliente, perché non indossavano alcuna mascherina.