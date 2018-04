Il mezzo è stato fermato in via Settembrini: non stava raggiungendo il luogo di un incidente, ma era in giro in attesa di intervenire

Carro attrezzi sorpreso a sfrecciare a 130km/h in via Settembrini, a Torino. Il mezzo è stato intercettato da una pattuglia in abiti civili del reparto sicurezza stradale integrata della polizia municipale, che ha sanzionato il conducente per diverse infrazioni.

Il carro attrezzi non stava raggiungendo il luogo di un incidente, ma era semplicemente in giro in attesa di intervenire.