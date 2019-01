Blitz dei carabinieri in un appartamento di via Negarville: il giovane è finito agli arresti domiciliari

Nel corso di un controllo antidroga nel quartiere Mirafiori sud di Torino, i carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento di via Negarville trovando una pistola non censita. Si tratta di una Beretta calibro 6,35, che sarà inviata al Reparto investigazioni scientifiche di Parma per stabilirne la provenienze e verificare che non sia stata utilizzata in altre occasioni.

Nei guai un 25enne torinese: il giovane è finito agli arresti domiciliari per detenzione illegale di arma comune da sparo.