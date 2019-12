Tra gli arrestati anche un pluripregiudicato, che, negli anni ’80, insieme al fratello e altri complici, fece esplodere uno stabile in via Tonello 5 per tentare una truffa all’assicurazione

Con il volto coperto da caschi integrali, mercoledì sera, poco prima delle 20, in tre hanno rapinato un supermercato di Strada Altessano, a Torino. La loro fuga, però, è durata poco perché sono stati bloccati dagli agenti della Squadra Mobile.

Dietro le sbarre sono finiti tre italiani: Salvatore Vacirca e Michael Monsolino, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, e Aldo Arnone, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio che, negli anni ’80, si rese responsabile anche di omicidio plurimo e tentato omicidio. Con il fratello Roberto e altri complici, infatti, fece esplodere uno stabile in via Tonello 5 per tentare una truffa all’assicurazione (morirono 7 persone).

LA RAPINA

In due hanno fatto irruzione nel supermercato muniti di caschi integrali da motociclista, mentre il terzo elemento della banda è rimasto in auto. Le perquisizioni degli agenti hanno portato al rinvenimento di un revolver cromato Smith & Wesson calibro 357 Magnum con cui gli stessi avevano poco prima perpetrato la rapina, completo di 5 proiettili e pronto a far fuoco. Da accertamenti, è poi emerso che l’arma era stata rubata nel corso di un furto in abitazione in provincia di Torino, nei pressi di Ivrea.

I poliziotti hanno recuperato anche la refurtiva della rapina: più di mille euro circa in contanti.

Gli investigatori ritengono che l’arma da fuoco utilizzata e i caschi indossati possano rappresentare la firma del gruppo su altre rapine commesse recentemente a Torino. Sono, infatti, al vaglio degli inquirenti ulteriori eventi criminosi accomunati dalla medesima pistola e da rapinatori che utilizzavano dei caschi da motociclista.

IL VIDEO DELLA RAPINA