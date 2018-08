Torino-Caselle, traffico deviato dal 27 al 31 agosto per lavori

Traffico deviato nei prossimi giorni sul raccordo autostradale Torino-Caselle per lavori. L’Anas fa sapere che per consentire interventi di manutenzione della pavimentazione, dal 27 al 31 agosto saranno chiuse alternativamente al traffico le corsie di marcia e sorpasso lungo la carreggiata in direzione Caselle nel tratto compreso tra i chilometri 2.300 e 3.950.

Il traffico sarà deviato sulla corsia libera e le limitazioni saranno in vigore nella sola fascia oraria notturna compresa fra le 20 e le 5.30 del giorno successivo. Per effetto della limitazione, dalle 20 di martedì 28 agosto alle 5.30 di mercoledì 29 agosto, lungo la carreggiata nord saranno interdette al traffico le rampe di uscita dello svincolo numero 1 in direzione tangenziale e di ingresso in direzione Caselle Torinese. Dalle 20 del 31 agosto alle 5.30 del primo settembre saranno inoltre chiuse le rampe di ingresso da piazza Rebaudengo e da via Reiss Romoli a Torino.

Inoltre, sulla SS24 del Monginevro da lunedì sarà istituito il senso unico alternato in tratti saltuari fra i Comuni di Gravere e Salbertrand. Le limitazioni, il cui termine è previsto per il prossimo 21 dicembre, consentiranno lavori di posa di una infrastruttura elettrica.