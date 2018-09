Torino, caso di West Nile all’ospedale Amedeo di Savoia

Per l'assessore regionale Saitta "non c'è emergenza"

Un caso di West Nile, la febbre del Nilo trasmessa dalla puntura di zanzare del tipo culex, è stato segnalato dall’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Riguarda un anziano residente nel comune di Chieri, ricoverato nel reparto di microbiologia e virologia.

Le condizioni dell’uomo ora sono giudicate buone e del monitoraggio, della valutazione e della disinfestazione del luogo in cui presumibilmente è stato infettato si stanno occupano Seremi e Ipla.

Secondo quanto rilevato dalle autorità sanitarie regionali, in Piemonte dall’inizio di giugno al 13 settembre si sono registrati 42 casi di febbre del Nilo, con 15 casi a Torino e provincia. Di questi, le forme neuroinvasive sono state 28. Ma per l’assessore regionale alla sanità, Saitta, non c’è emergenza e “gli inutili allarmismi non servono e sono controproducenti”.