Torino, cassone cade nella tramoggia di carico del termovalorizzatore: intervengono i vigili del fuoco [LE FOTO]

Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti per recuperare un grande cassone caduto nella tramoggia di carico del termovalorizzatore della città.

Sul posto la squadra “41” di Grugliasco, il nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) e la squadra Saf (speleo alpino fluviale): insieme hanno agito per agganciare il pesante contenitore.

Un vigile con maschera e bombola d’aria, protetto da una tuta, si è poi calato lungo la rampa dove vengono fatti scivolare i rifiuti. L’intervento, per cui sono state adottate tutte le misure per difendersi da eventuali esalazioni generate dalle grandi quantità di materiali stoccati nella fossa, si è concluso in breve tempo e l’attività dell’impianto non ha subito interruzioni.