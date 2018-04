Torino, cattedre vuote nella scuola dell’infanzia. Il Comune cerca 70 insegnanti

Saranno una settantina, il prossimo anno scolastico, i posti vacanti da insegnante nelle scuole dell’infanzia torinesi. “Il personale all’inizio dell’anno scolastico era di 647 unità, che coi pensionamenti sono scese a 617”, ha spiegato questa mattina in commissione l’assessora all’Istruzione Federica Patti. “A settembre avremo 60 posti vacanti certi, più un’altra decina per il passaggio allo Stato – ha aggiunto -. A compensare in parte ci sarà un passaggio di educatrici dai nidi alle scuole dell’infanzia, ma rimarrà comunque un cospicuo vuoto da coprire, probabilmente con il tempo determinato”.

DI MESE IN MESE I POSTI VUOTI SONO AUMENTATI

L’assessora ha ricordato anche che l’età anagrafica del personale, nel 2016, era per il 45% del corpo docenti tra il 56 e i 65 anni e per il 36% tra i 46 e i 55. A settembre gli iscritti alle materne sono stati 19.903, a fronte di 21.899 posti in 217 scuole. Di mese in mese, in particolare in periferia, i posti vuoti sono aumentati. “Una situazione – spiega Patti – che si ripete ormai da qualche anno. Stiamo mettendo molto impegno – conclude – per mettere in piedi una strategia che efficienti il sistema”.